Son dakika! Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
30.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:54
Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çay Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu T.G, tabancayla Kenan Özkan Hüsük'e (30) ateş etti.
Hüsük olay yerinde hayatını kaybetti, darbedilen T.G. ile Y.G. de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu