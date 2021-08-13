Son dakika haberleri | Sel bölgesinde polisten yaşlı çifte yardım eli

Son dakika haberler: Sel bölgesinde polisten yaşlı çifte yardım eli Kastamonu'daki sel felaketinde görev yapan Kriminal Daire Başkanlığı Afet Kriminal İnceleme Birimi'ne bağlı ekipler, afet bölgesindeki görevleri esnasında evlerinin camından kendilerinden yardım isteyen 75 yaşındaki çiftin yardımına koştu.

Sel bölgesinde polisten yaşlı çifte yardım eli

KASTAMONU - Kastamonu'daki sel felaketinde görev yapan Kriminal Daire Başkanlığı Afet Kriminal İnceleme Birimi'ne bağlı ekipler, afet bölgesindeki görevleri esnasında evlerinin camından kendilerinden yardım isteyen 75 yaşındaki çiftin yardımına koştu.

Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinin 3'ncü gününde de yaralar sarılmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Afet Kriminal İnceleme Birimine bağlı ekipler, sel felaketi nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı çifte yardım etti. Edinilen bilgiye göre; Koah hastası olan Mustafa Yavaş evinde fenalaştı. Evde bulunan yaşlı teyze Sakine Yavaş ise yardım çağırmak için pencereden seslendi. Bir süre sesini kimseye duyuramayan teyze sokaktan geçen ekipler sesini duydu. Olayı anlatması üzerine olay yerine 112 sağlık ekipler çağrıldı. Mustafa Yavaş amcaya ilk müdahalesi evinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan Mustafa Yavaş oksijen tedavisi uygulandı. Öte yandan yaşlı çift ekiplere teşekkür etti.

Yardım çağıran Sakine Yavaş "Ekipleri çok seviyorum. Allah emanet ediyorum. Devletimize hayırlı işler yapılması diliyorum." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice