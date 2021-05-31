Son dakika: KASTAMONU'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
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Son dakika: KASTAMONU'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-Taşköprü Karayolu Akdoğan köyü mevkiinde meydana geldi. Orhan Zaim yönetimindeki 37 EF 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, İsmail Şimşek (40) yönetimindeki 37 LH 763 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, İsmail Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti, Orhan Zaim ile yanında bulunan eşi Selma Zaim ise araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan Orhan Zaim Taşköprü Devlet Hastanesi'ne, eşi Selma Zaim ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Orhan Zaim, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Selma Zaim'in tedavisi ise sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son dakika: KASTAMONU'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika: KASTAMONU'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika: KASTAMONU'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika: KASTAMONU'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika: KASTAMONU'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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