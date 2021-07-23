Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu bir teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu teknenin battı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

"İVEDİLİKLE OLAY YERİNE İNTİKAL EDİLDİ"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG GELİBOLU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bölge "arama kurtarma sahası" ilan edilerek çalışma başlatılmıştır. Denizcilere ilanlar yayınlanarak sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edilmiştir. Hâlihazırda Deniz Kuvvetlerimize ait 2 fırkateyn ve 1 deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen arama-kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."