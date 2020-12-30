Son dakika... Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den yılbaşı mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Yılbaşı mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Yüksel'in yayımladığı mesaj şu şekilde;

"Sevgili Komşularım;

Hem ülkemiz hem de dünyamız için çok zor geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 2020, hepimizin hafızasında olduğu gibi tarihte de unutulmayan bir sene olacak.

Ülkemiz için seller, depremler ve doğal afetlerle başlayan 2020'de, pandemi zaten zorda olan şartlarımızı kat be kat ağırlaştırdı. Hayata ve sevdiklerimize tutunmak için kendi normalimizin ötesini keşfetmek zorunda kaldık. Elbette zorlandık; ama ülkemizin içinden geçtiği ekonomik zorluklarla da birleşen bu dönemden hepimiz önemli şeyler de öğrendik.

Bunların en başında ise, bu toprakların yakından tanıdığı, dayanışma ruhunun canlanması geldi. Her mahallenin büyük bir aile olduğunu, bir araya geldiğimizde aşılamaz zannedilen zorluklarla mücadelenin mümkün kılınabildiğini gördük. Komşumuza karşı sorumluluğumuz ve ortak değerlerimizin etrafında mücadele etme azmimiz, hayatımıza pusula oldu.

Değerli Ailem;

2021 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde sizlerle buluşmak, sizlere seslenmek istedim. 2020 ne denli zorlu olduysa da yıl boyunca sizler için üretmeye, çalışmaya devam ettik. Kartal'ımızın tümünü içine alan bir canlanma ve yenilenme hareketini hiç kesintiye uğratmadan sürdürdük. Komşularımızla yaşamın her alanında buluştuk, bayramlarımızda gururlandık, yasımızda acımızı paylaştık.

2021'e bu güçlü birikimle giriyoruz. Önümüzdeki yıl, pandeminin etkilerini azalttığımız ve İnşallah tamamen yendiğimiz yıl olacak. Bunun içinde dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Dolayısıyla 2021'i tedbirli bir umutla karşılayacak ve Kartal'ımızda yenilenme ruhunu mahallelerimizde hissedeceğiz. Umut hep bizimle olsun, çalışmak ve üretmek hep bizimle Yeni yıl ülkemize sağlık ve bereket getirsin. Daima yan yana olacağız, birlikte güzel günlere yürüyeceğiz.

İyi yıllar sevgili büyük ailem Kartal." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı