Son Dakika! Kars Sarıkamış'ta Teleferik Arızası: 2 Bin 622 Metrede 300 Kişi Lifte Mahsur Kaldı
Son dakika! Kars Sarıkamış'ta teleferik arızası nedeniyle 300 kişi mahsur kaldı. 2 saattir süren arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri mahsur kalan bazı vatandaşlara ulaştı. Sağlık ekipleri bekleniyor.
Kars Sarıkamış'ta teleferik arızalanması sonucu 300 vatandaş 2 saat boyunca mahsur kaldı. Jandarma ekipleri mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.
'KENDİ İMKANLARIYLA CANLARINI KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR'
Mahsur kalanlar arasında bulunan Murat Erdem, olay yerinden verdiği ilk bilgilerde, insanlar kendi imkanlarıyla kendi canlarını kurtarmaya çalıştığını ve 2 bin 622 metrede mahsur kaldıklarını söyledi.
Ayrıntılar geliyor..
YORUMLAR