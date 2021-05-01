Son Dakika | Karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten öldü
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Son Dakika | Karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten öldü

Son Dakika | Karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ORDU'da, koronavirüs tedavisi gören Fatma (50) ve Murat Aşık (53) çifti, 5 gün arayla hayatlarını kaybetti.

ORDU'da, koronavirüs tedavisi gören Fatma (50) ve Murat Aşık (53) çifti, 5 gün arayla hayatlarını kaybetti.

Giresun'un Piraziz ilçesinde yaşayan Fatma ve Murat Aşık'a, yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Aşık çifti, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Fatma Aşık, 25 Nisan'da hayatını kaybetti. Fatma Aşık, Piraziz'de toprağa verilirken, eşi Murat Aşık da dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Murat Aşık'ın cenazesi de salgın tedbirleri kapsamında ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK

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