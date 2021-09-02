Son Dakika | Karaman İl Jandarma Komutanı Çetinkaya'dan Vali Işık'a ziyaret
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Son Dakika | Karaman İl Jandarma Komutanı Çetinkaya'dan Vali Işık'a ziyaret

Son Dakika | Karaman İl Jandarma Komutanı Çetinkaya'dan Vali Işık'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'yı makamında kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'yı makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, ildeki görevine başlayan Çetinkaya ile bir süre sohbet eden Vali Işık, yeni görevine atanması dolayısıyla hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Işık, Çetinkaya'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce Jandarma Komutanlığından Karaman İl Jandarma Komutanlığına atanan Çetinkaya, kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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