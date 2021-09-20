Karaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı - Haberler
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Karaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da aynı iş yerine iki saat arayla düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Karaman'da aynı iş yerine iki saat arayla düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Tahsin Ünal Mahallesi 32. sokakta bulunan Sefa D'ye ait iş yerine tabancasıyla gelen Hasan T, rasgele etrafa ateş açtı. Saldırıda Sefa D. kulağından yaralandı.

Olaydan iki saat sonra tekrar aynı iş yerine gelen Hasan T, yeniden ateş açtı. Bu saldırıda ise Sefa D'nin kuzeni Ahmet C. omzundan yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırgan Hasan T'yi ikinci saldırının ardından bir sokakta gözaltına aldı.

Hasan T. ile Sefa D. arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Karaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Karaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Karaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Karaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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