Son dakika... Karaman'da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika... Karaman'da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

10.12.2020 00:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:40

Son dakika haberler: Karaman'da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Karaman'da arazi meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Karaman'da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da arazi meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Medreselik köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Doğan (34), S.K ile birlikte 70 AAV 493 plakalı otomobille arazi meselesi yüzünden kavgalı olduğu aynı köyden M.K'nin evine geldi. Burada bir süre sonra taraflar arasında tartışma yaşanarak kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine M.K, evinden aldığı tüfekle ateş etmek isterken kavgayı ayırmak isteyen dayısı F.U'yu parmaklarından vurarak yaraladı. Daha sonra M.K. tüfekle Ali Doğan ve yanında bulunan S.K'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla Ali Doğan ve S.K. vurularak yaralandı. Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Ali Doğan'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, diğer yaralıları alarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Jandarma ise güvenlik tedbiri aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Doğan'ın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı M.K, ise olay yerine gelen jandarmaya teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika... Karaman'da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Karaman'da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Karaman'da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Karaman'da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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