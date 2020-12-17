Karaköy'de kapkaççıyı esnaf yakaladı... o anlar kamerada
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Karaköy'de kapkaççıyı esnaf yakaladı... o anlar kamerada

17.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:11

Karaköy'de vapurdan inen kadın yaşı küçük iki şahsın kapkaçına uğradı.

Karaköy'de vapurdan inen kadın yaşı küçük iki şahsın kapkaçına uğradı. Telefonu alıp kaçan şahıslar, kadının çığlığını duyan esnaf tarafından omuz atılarak yere düşürüldükten sonra kıskıvrak yakalandı. Yaşanalar kameralara yansırken, iki şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 12.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Arap Cami Mahallesi Kardeşim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vapurdan inerek çarşıda yürümeye başlayan bir kadın, yaşı küçük 2 şahıs tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın çığlık atmaya başlayınca şahıslar koşarak uzaklaşmaya başladı. Kadının sesini duyan çevredeki esnaf, kendilerine doğru gelen şahıslardan birini omuz atarak yere düşürdü. Diğer şahıs ise başka bir esnaf tarafından kolundan tutularak yakalandı. Olayın ardından koşarak şahısların yakalandığı yere gelen kadına esnaf tarafından yerden alınan cep telefonu teslim edildi.

KAPKAÇÇILARI OMUZ ATIP YAKALADILAR

Yakalanan şahıslar ise kadına yalvararak serbest bırakılmak istedi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadının vazgeçmemesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi şüphelileri esnaftan teslim aldı. Gözaltına alınan şahıslar ve şikayetçi kadın da başka bir ekip aracıyla emniyete götürüldü.

"HIRSIZ YAKLAŞINCA BENDE OMUZ ATTIM"

Kapkaççıya omuz atan Bilal Acar, "Ben burada esnafım malzeme almaya gidiyordum. Sokağa döndüğümde karşı taraftan koşan iki kişi vardı. Yolda tutun diye bağırdılar. Baktım hırsız yaklaşınca bende omuz attım. Ondan sonra yıkıldılar, aldılar ve götürdüler" dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Karaköy'de kapkaççıyı esnaf yakaladı... o anlar kamerada
Karaköy'de kapkaççıyı esnaf yakaladı... o anlar kamerada
Karaköy'de kapkaççıyı esnaf yakaladı... o anlar kamerada
Karaköy'de kapkaççıyı esnaf yakaladı... o anlar kamerada
Karaköy'de kapkaççıyı esnaf yakaladı... o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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