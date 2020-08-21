Son Dakika: Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın merakla beklediği "Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildi"açıklaması Güney Kıbrıs'ın rüyalarını kaçırdı.

Son Dakika: Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu
21.08.2020 20:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın merakla beklediği "Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildi"açıklaması Güney Kıbrıs'ın rüyalarını kaçırdı. Rum basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını flaş haber olarak duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi paniklerken; Rum basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını okuyucularına flaş haber olarak aktardı.Ayrıca Rum medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak okuyucularına aktardı. "Erdoğan'ın süprizi; 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiler" başlıklarını kullanan Rum medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" sözünü öne çıkardı. Yorumlarda Türkiye'nin Akdeniz'de de doğalgaz rezervi bulabileceğine işaret edildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Sağlık
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri Ekonomi
Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum Ekonomi
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum Ekonomi
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni...
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu
Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı
Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar
Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Dronla aranan kayıp alzheimer hastası yaşlı kadın zeytinlikte ortaya çıktı
Dronla aranan kayıp alzheimer hastası yaşlı kadın zeytinlikte ortaya çıktı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında
Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Onur Saylak Oğuzhan Koç Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Son Dakika: Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 20:37:42. #1.15#
title