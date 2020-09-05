Son Dakika | Karabük'te feci kaza: 2 ölü
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Son Dakika | Karabük'te feci kaza: 2 ölü

Gelen son dakika haberine göre Karabük'te feci kaza: 2 ölü -Gözaltına alınan sürücü "Bana soru sormayın" dedi Karabük'te enerji hattı değişimi yapan ve yaptıkları maddi hasarlı kaza sonrası kamyonetten inerek yolda yürüyen 2 işçiye bir otomobil çarptı.

05.09.2020 19:40 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:52

Karabük'te feci kaza: 2 ölü

-Gözaltına alınan sürücü "Bana soru sormayın" dedi

KARABÜK - Karabük'te enerji hattı değişimi yapan ve yaptıkları maddi hasarlı kaza sonrası kamyonetten inerek yolda yürüyen 2 işçiye bir otomobil çarptı. Otomobille istinat duvarı arasında sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Karabük-Eskipazar karayolu Köyceğiz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Aslan yönetimindeki 06 BJJ 908 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle maddi hasarlı kaza yaptı. Kamyonetten inen sürücü ve amcasının oğlu Kerim Aslan (35), yol kenarında yürüyerek ilerlerken Hakkı E. yönetimindeki 37 HE 778 plakalı otomobil virajı döndüğü sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak iki işçiye çarptı. Kazanın ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verilirken, olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobille istinat duvarı arasında sıkışan iki işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından iki işçinin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki işçiye çarpan otomobil sürücüsü Hakkı E. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.

Amca çocuklarının enerji hattı değişimi işinde çalıştıkları öğrenildi. İşçilerden Mehmet Aydın, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada ilk önce kendilerinin kaza yaptığını söyledi. Daha sonra yaşanan ikinci kazayı görmediklerini ifade eden Aydın, "Biz onlara bakmaya geldik. Sonra olayı gördük. Ölen arkadaş arabayı kullanıyordu. Onlar bu tarafa gelmişler burada çarpmış, üstüne geldik" dedi.

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Son Dakika | Karabük'te feci kaza: 2 ölü

Kaynak: İHA

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