Son dakika: Karabük'te çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Son dakika: Karabük'te çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Son dakika: Karabük'te çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

SAFRANBOLU (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Dere köyü Cabbaroğlu Mahallesi'nde kimsenin yaşamadığı Bayram Eren'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Bayram Doğan'a ait 2 katlı 2 ahşap ev ile Numan Doğan'a ait 2 katlı ahşap eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Safranbolu ve Abdipaşa Belediyesi itfaiye ekipleri ile Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yanan 2 ahşap evin yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtildi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz de olay yerine gelerek inceleme yaptı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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