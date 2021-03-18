Son Dakika! Ermenistan 20 Haziran'da erken seçime gidiyor
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Son Dakika! Ermenistan 20 Haziran'da erken seçime gidiyor

18.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:23

Son dakika! Karabağ'daki tarihi hezimet sonrası zor günler geçiren Ermenistan'da bir süredir yaşanan iç karışıklıklar sonrası Başbakan Paşinyan 20 Haziran'da erken seçime gidileceğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ordunun istifa etmesini istediği Paşinyan, bu durumu darbe girişimi olarak adlandırmış ve taraftarlarını sokağa davet etmişti.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı hezimet yaşayan Ermenistan'da sular durulmuyor. Geçtiğimiz haftalarda ordunun istifasını istediği Başbakan Nikol Paşinyan, bu darbe girişimini kabul etmediğini söyleyip taraftarlarını sokağa davet etmişti. Ordu destekçileri ve Paşinyan taraftarları arasında arbede çıkmıştı.

ERKEN SEÇİME GİDİLİYOR

Geçtiğimiz gün kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Paşinyan önderliğindeki 'Benim Adımım Partisi' üyesi Romanos Petrosyan, "Erken seçimlere hazırlanıyoruz. Erken seçim kararı ve tarihinin bugün veya yarın açıklanacağını düşünüyorum" demişti.

AYLARDIR İSTİFAYA DAVET EDİLİYOR

Karabağ yenilgisinin ardından ülkesinde hedef olan Paşinyan, bir süredir istifaya davet ediliyordu. Ancak Başbakan her seferinde bunu kabul etmediğin, görevini sürdüreceğini açıklıyordu.

Son olarak Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar bir bildiri yayımlayarak, Başbakan Paşinyan'ın başbakanlık görevini yerine getirmekte yetersiz kaldığını, dış politikadaki ciddi hataların Ermenistan'ı çöküşün eşiğine getirdiğini belirterek Paşinyan'ı istifaya davet etmişti.

Son Dakika! Ermenistan 20 Haziran'da erken seçime gidiyor
Haber Yorumları (3)
BİZE NE: daha çok sürünecekler
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ENVER KARA: Putin ermenistanin yinilmesini istiyordu yinildi ve Turkiyenin siha ve Turkiyenin ezerbeycana desteklemesini goz yumuldu ermenistan putin tarafinda hizaya getirildi
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HASAN: karabağdada rus askerleri ele geçirdi
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