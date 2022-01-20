Son dakika... Kar altındaki Atatürk heykelini elleriyle temizledi... O anlar kamerada

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ELAZIĞ (İHA) - Kar altındaki Atatürk heykelini elleriyle temizledi... O anlar kamerada

ELAZIĞ Elazığlı bir vatandaş, yoğun kar yağışı nedeni ile kar birikintisi altına kalan Atatürk heykelini elleri ile temizledi. Yürekleri ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kar yağışıyla birlikte Elazığ kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 35 santimetreyi bulduğu kentte yürekleri ısıtan görüntüler de paylaşıldı. Elazığ öğretmenevi önünde bulunan Atatürk heykeli yoğun kar yağışı nedeni ile birikinti altında kaldı. Akşam saatlerinde oradan geçen Serhat Çiçek isimli bir genç kar tutan Atatürk heykelini görünce soğuğa aldırmadan elleriyle Atatürk heykelinin üzerindeki karları temizledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni aldı.