Son dakika: KAPADOKYA'NIN GÖZDESİ SELİME KATEDRALİ'NDE RUS TURİST İLGİSİ

Son dakika haberler: KAPADOKYA? nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi'ndeki Selime Katedrali'ne, son günlerde Ukrayna ve Rus turistlerin ilgisi arttı.

KAPADOKYA? nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi'ndeki Selime Katedrali'ne, son günlerde Ukrayna ve Rus turistlerin ilgisi arttı. Ukrayna'dan komşu il Nevşehir'e direk uçak seferlerinin başlamasıyla yaşanan artış bölge halkını da sevindirdi. Turistlere, bölgeye has olarak yetiştirilen iriliğiyle tanınan 'Aksaray malaklı' köpeği de tanıtıldı. Rusların genelde Akdeniz bölgesini tercih ettiğini belirten turist kafilesinin rehberi Hüseyin Girgin, "Rus misafirlerimiz genelde tatillerini Akdeniz kıyılarında geçirdikleri için Aksaray'ın Ihlara Vadisi ve Selime Katedralinden çok memnun kaldıklarını, tekrar ziyarete geleceklerini ve bu bölgenin güzel bir reklamını yapacaklarını belirti.' dedi.

Aksaray, Kapadokya bölgesinin başlangıcı olmakla birlikte Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Hasan Dağı, Narlı Gölü, kilise gibi tarihi yerleri nedeniyle son yıllarda kültür turizminin gözdesi oldu. Selime Katedrali de Kapodakya'nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirlerle dikkati çekiyor. Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi. Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali'nde yapıldığı biliniyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kilise olarak inşa edilmiş yapılar Bizans sanatının izlerini taşıyor.

YILDA 300 BİN ZİYARETÇİ

Yılda yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği katedralde pandemi nedeniyle sessizlik hakim. Ancak 25 Mart tarihinden itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Nevşehir'e uçak seferleri başladı. Bu da hem Ukrayna hem de Rus turistlerin bölgeye ilgisini arttı. Turistlerin ilgisinin artması bölge halkını da sevindirdi. Turistlere bölgeye has olarak yetiştirilen iriliğiyle tanınan 'Aksaray malaklı' köpeği de tanıtıldı.

'RUSLAR ÇOK BEĞENDİ'

Katedrali ziyarete gelen Rus turistlerin rehberi Hüseyin Girgin, Rusların Kapadokya'yı yeni keşfetmeye başladığını belirtti. Girgin, "Rus misafirlerimiz genelde tatillerini Akdeniz kıyılarında geçirdikleri için Aksaray'ın Ihlara Vadisi ve Selime Katedralinden çok memnun kaldıklarını, tekrar ziyarete geleceklerini ve bu bölgenin güzel bir reklamını yapacaklarını belirti." diye konuştu.

Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, turistlere tanıtmak için katedrale malaklı köpeği getirdi. Tıpırdamaz, 'Aksaray malaklıları ile Selime Katedralindeyiz. Bugün Rus ve yerli turistlere, 'Anadolu Aslanı' ile karşıladık. İlk yüksek sesli ayin de burada yapılmış. Burada malaklı köpekleri Rus ve yerli turistlerin ilgi odağı oldu. Malaklı köpeğinin ismini duymuşlar ve bugün yakından gördüler. Fiziki ve görüntü olarak, çok beğendiler. Bizde bu durumdan dolayı çok memnun kaldık." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı