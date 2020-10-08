Son Dakika | Kanada'daki askeri kolej öğrencilerinin üçte ikisi geçen yıl cinsel suistimale uğradı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Kanada'daki askeri kolej öğrencilerinin üçte ikisi geçen yıl cinsel suistimale uğradı

08.10.2020 21:57 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:00
Son Dakika | Kanada'daki askeri kolej öğrencilerinin üçte ikisi geçen yıl cinsel suistimale uğradı

Son dakika haber: Kanada'daki askeri kolejlerde eğitim-öğretim gören askeri öğrencilerin yüzde 68'inin geçen bir yıl içinde cinsel suistimale maruz kaldığı ortaya çıktı.

Kanada'daki askeri kolejlerde eğitim-öğretim gören askeri öğrencilerin yüzde 68'inin geçen bir yıl içinde cinsel suistimale maruz kaldığı ortaya çıktı.

Kanada resmi istatistik kurumu Statistics Canada'nın açıkladığı son rapor, askeri kolejlerdeki istenmeyen cinsel davranışların önemli boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

Kanada resmi haber ajansı Canadian Press'in servis ettiği raporda, askeri öğrencilerin yüzde 68'inin, son bir yıl içinde istenmeyen cinsel davranışlara maruz kaldığı ve "cinsel suistimal" olarak nitelendirilen bu davranışların artış trendinde olduğu bildirildi.

Statistics Canada'nın 512 askeri öğrenci ile görüşmesi sonucunda hazırladığı raporunda, bayan öğrencilerin yüzde 28'inin, Ontario eyaletindeki Kingston Askeri Koleji ile Quebec eyaletindeki Saint-Jean-sur-Richelieu Askeri Koleji'nde "cinsel saldırıya" uğradıkları kaydedildi.

Rapora göre öğrencilerin maruz kaldığı uygunsuz eylemlerin çoğunluğu, aynı kolejlerdeki diğer öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Öte yandan, raporun Kanada basınında yer almasının ardından Kanada Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "cinsel suistimalin orduda tolere edilmeyeceği ve kolejlerde sorunu çözmenin yollarının arandığı" belirtildi.

Kanada ordusunda 6 yıl önce artan cinsel taciz iddiaları üzerine Genelkurmay Başkanı General Jonathan Vance, orduda cinsel suistimalin kökünü kazıyacakları sözünü vermiş ve 3 yıl önce askeri kolejleri doğrudan kendi komutası altına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Mehmet Muş İlham Aliyev Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Özer Ezgi Mola Ali Sürmeli Ajda Pekkan
Spor Arda Turan Mbaye Diagne Eddie Newton Roland Garros Steven Gerrard
Daha Fazla Milli Fransa Avrupa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kanada'daki askeri kolej öğrencilerinin üçte ikisi geçen yıl cinsel suistimale uğradı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 22:00:28. #1.14#
title