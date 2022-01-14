Kanada'da patlama: 1 ölü 5 kayıp

Kanada'da dün bir binada meydana gelen patlamanın ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise kayıp olduğu açıklanırken, kayıpların öldüğü tahmin ediliyor.

Kanada'nın başkenti Ottowa'da dün Merivale Road bölgesinde tanker ve pompa üretimi yapan Eastway Tank Pump & Meter Ltd. şirketinde patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Kanada polisi, yangının ardından 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti. Kaybolan kişilerin de hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü ifade eden polis, hayatını kaybedenlerin ve kayıp olanların ailelerine haber verildiğini aktardı.

Ottawa Belediye Meclis Üyesi Tim Tierney yaptığı açıklamada, yangın başladığında binadan uzakta bir tesisi ziyaret ettiğini ve olaya tanıklık ettiğini belirterek, "İlk başta deprem olduğunu sanıyordum. Yer sallandı ve birkaç saniye sonra patlamayı duydum" dedi.

Ottowa İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alındığını açıklarken, bölge sakinleri için herhangi bir tehlike bulunmadığını belirtti. Patlama bölgesinden arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Ottawa Polis Kundakçılık Birimi, Ottowa Çalışma Bakanlığı ve Ontario Eyaleti Yangın Ofisi tarafından patlamayla ilgili soruşturulma başlatıldığı duyuruldu.

(Ceren Yanar Polat/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet