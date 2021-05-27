Son dakika: Kamyonla motosikletle çarpıştı: 1 ölü
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Son dakika: Kamyonla motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Son dakika: Kamyonla motosikletle çarpıştı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bitlis'in Güroymak ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-300 karayolu üzerindeki Barış Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CAZ 43 plakalı kamyon ile Murat Özen yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Özen, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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