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Kamyon kamyonete çarptı; feci kazada baba yaralandı, kızı öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kamyon kamyonete çarptı; feci kazada baba yaralandı, kızı öldü

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Erdoğan Yeter yaralandı, yanındaki kızı Kübra Yeter ise yaşamını yitirdi.

Bu sabah saat 06.30 sıralarında Kayseri- Sivas kara yolunun 58'inci kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarında Erdoğan Yeter yönetimindeki kamyonet, aynı yönde giden Raşit Öztürk idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Kamyon kamyonete çarptı; feci kazada baba yaralandı, kızı öldü

KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonet sürücü Yeter ile yanındaki kızı Kübra Yeter yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kübra Yeter, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kamyon kamyonete çarptı; feci kazada baba yaralandı, kızı öldü

Demirören Haber Ajansı / Özer Kaya - Son Dakika Haberleri
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