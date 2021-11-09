Kamyon kamyonete çarptı; feci kazada baba yaralandı, kızı öldü
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Erdoğan Yeter yaralandı, yanındaki kızı Kübra Yeter ise yaşamını yitirdi.
Bu sabah saat 06.30 sıralarında Kayseri- Sivas kara yolunun 58'inci kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarında Erdoğan Yeter yönetimindeki kamyonet, aynı yönde giden Raşit Öztürk idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
KIZI HAYATINI KAYBETTİ
Kazada kamyonet sürücü Yeter ile yanındaki kızı Kübra Yeter yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kübra Yeter, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Demirören Haber Ajansı / Özer Kaya - Son Dakika Haberleri
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