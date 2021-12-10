Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentteki sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, İ.A ve Y.A'yı uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

Zanlıların üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title