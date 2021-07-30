Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'TA TARİHİ ESER OPERASYONU
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Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'TA TARİHİ ESER OPERASYONU

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'TA TARİHİ ESER OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 parça eşya ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 parça eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Karacaoğlan ve Piri Reis mahallelerinde 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, eski dönemlere ait insan figürlü heykel ve değişik boyutlarda 8 parça eşya ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, ele geçirilen eşyalar da Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Eşyaların tarihi eser olup olmadığı, tarihi eser ise hangi döneme ait oldukları burada yapılacak incelemenin sonrasında belirlenecek.

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'TA TARİHİ ESER OPERASYONU
Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'TA TARİHİ ESER OPERASYONU
Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'TA TARİHİ ESER OPERASYONU
Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'TA TARİHİ ESER OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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