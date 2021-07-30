Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'TA TARİHİ ESER OPERASYONU

Son dakika gelişmesine göre KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 parça eşya ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 parça eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Karacaoğlan ve Piri Reis mahallelerinde 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, eski dönemlere ait insan figürlü heykel ve değişik boyutlarda 8 parça eşya ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, ele geçirilen eşyalar da Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Eşyaların tarihi eser olup olmadığı, tarihi eser ise hangi döneme ait oldukları burada yapılacak incelemenin sonrasında belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı