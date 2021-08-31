Son dakika: Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Son dakika: Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim D. yönetimindeki 06 RES 55 plakalı otomobil, kırsal Alembey Mahallesi girişinde Ali Gök'ün (48) kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola düşen Gök ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gök'ün cesedi otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İbrahim D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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