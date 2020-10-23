Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı

23.10.2020 17:13 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:20
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı

Gelen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'taki koronavirüs vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığı'nın HES haritasına da yansıdı.

KAHRAMANMARAŞ'taki koronavirüs vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığı'nın HES haritasına da yansıdı. Ağustos ayında düşük riski gösteren mavi renkte olan harita, ekim ayında kırmızı renge büründü.

Kahramanmaraş'taki koronavirüs vakalarında son haftalarda atış yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da artışa dikkat çekip uyarılarda bulunduğu illerden biri olan Kahramanmaraş'taki bu artış, Sağlık Bakanlığı'nın HES haritasına da yansıdı. Sağlık Bakanlığı'nın mobil uygulaması olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada yüksek riskli olan alanların sayısı arttı. Ağustos ayında birçok bölgesi mavi olan Kahramanmaraş haritası, ekim ayında kırmızı oldu. Bu renk değişimi bile kentteki koronavirüs vakalarındaki artışı ortaya koyuyor.Öte yandan kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis araçlarından yapılan anonslarla da vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılıyor. Kahramanmaraş Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de son olarak risk gurubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların saat 15.00'ten sonra sebze-meyve pazarlarına girişlerini yasaklamıştı.


Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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