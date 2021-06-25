Son dakika haberleri! KAĞITHANE'DE ZİNCİRLEME KAZADA OTOBÜSLE TAKSİ DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ

Son dakika gündem haberine göre KAĞITHANE'DE ZİNCİRLEME KAZADA OTOBÜSLE TAKSİ DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİMurat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul,(DHA) Kağıthane'de, aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, otobüs ve taksi aydınlatma direğine çarptı.

KAĞITHANE'DE ZİNCİRLEME KAZADA OTOBÜSLE TAKSİ DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul,(DHA) Kağıthane'de, aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, otobüs ve taksi aydınlatma direğine çarptı. Kazada şans eseri kimsenin burnu dahi kanamazken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İmrahor Caddesi'nde dün, saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane yönüne ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, sinyal vererek orta şeritten sağa geçmek istedi. Bu sırada sağ şeritten gelen 34 TDU 68 plakalı taksi sürücüsü, hafif ticari aracı son anda fark ederek durmak istedi. Sürücünün çabalarına rağmen hafif ticari araca çarpmaktan kurtulamayan taksi savrularak bu kez de İETT otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan taksi ile İETT otobüsü kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada, şans eseri, sürücüler ve yolcuların burnu dahi kanamazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza sonrası, Kağıthane yönünde yoğun trafik meydana geldi. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı