Son dakika... Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri yayaya çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birinin yayaya çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 NE 054 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri o esnada yürüyen Cemalettin Emecan'a çarptı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 4 yaralı sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Cemalettin Emecan ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Cemalettin Emecan'ın cenazesinin öğle vakti Alandere Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Alandere köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı