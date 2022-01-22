Son dakika haber... Kadın hırsızlık çetesine operasyon; beşiğin altında saklanırken yakalandı

Son dakika gündem haberi: Kadın hırsızlık çetesine operasyon; beşiğin altında saklanırken yakalandıANKARA ve çevre illerde evlerden hırsızlık yapan ve çoğu kadınlardan oluşan çeteye yönelik Kırıkkale'de şafak vakti düzenlenen operasyonda, 19'u kadın 23 kişi gözaltına alındı.

KIRIKKALE (DHA) - Kadın hırsızlık çetesine operasyon; beşiğin altında saklanırken yakalandı

ANKARA ve çevre illerde evlerden hırsızlık yapan ve çoğu kadınlardan oluşan çeteye yönelik Kırıkkale'de şafak vakti düzenlenen operasyonda, 19'u kadın 23 kişi gözaltına alındı. Kadınlardan biri, baskın sırasında, beşiğinin altında saklanırken yakalandı. Şüphelilerin, toplam 623 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara ve çevresindeki illerde, evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda 389 güvenlik kamerasından 400 saati aşkın görüntü izleyen ekipler, çoğu kadınlardan oluşan çeteyi belirledi. Çalışma kapsamında tespit edilen kadın şüpheliler, takibe alındı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 19'u kadın 23 kişilik çetenin, Kırıkkale'de yaşadığı ve 4'er kişilik gruplar halinde başkent ve civar kentlerde evlerden hırsızlık yaptıkları saptandı.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Burak CAN/ANKARA,