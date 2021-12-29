Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kdz. Ereğli ilçesindeki bazı köylerde uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon başlatıldı. Eş zamanlı olarak 8 ayrı adrese yapılan operasyonda 1 adet hassas terazi, 12 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 2 gram kenevir tohumu, 1 adet lyrica hap ile 3 adet uyuşturucu içme aparatı, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Vedat Kılıç

(İHA)

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