Son dakika... Jandarma, şehit öğretmen Kaynar'ın 24 yıllık mezarını yeniledi
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Son dakika... Jandarma, şehit öğretmen Kaynar'ın 24 yıllık mezarını yeniledi

18.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:30
Son dakika... Jandarma, şehit öğretmen Kaynar'ın 24 yıllık mezarını yeniledi

Gelen son dakika haberlerine göre 24 yıl önce PKK terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmen Metin Kaynar'ın Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan mezarı jandarma tarafınan baştan aşağı yenilendi.

24 yıl önce PKK terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmen Metin Kaynar'ın Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan mezarı jandarma tarafınan baştan aşağı yenilendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümünde Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı, Şehit Öğretmen Metin Kaynar anısına anlamlı davranış gerçekleşti.

11 Eylül 1994 tarihinde okulların açılmasına 1 gün kala görev yaptığı Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent Kasabasında kaldığı ev basılarak PKK terör örgütü tarafında şehit edilen Öğretmen Metin Kaynar'ın Korkuteli'ne bağlı Bozova Mahallesinde bulunan Şehit Mezarı jandarma tarafından baştan aşağı yenilendi.

Şehit öğretmen Metin Kaynar'ın babası 95 yaşındaki Osman Kaynar, Şehit Metin Kaynar'ın mezarını ziyarete ederek, şehit mezarını yenileyen Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı, Bozova Jandarma Karakol Komutanlığına teşekkür etti. - ANTALYA

Son dakika... Jandarma, şehit öğretmen Kaynar'ın 24 yıllık mezarını yeniledi
Son dakika... Jandarma, şehit öğretmen Kaynar'ın 24 yıllık mezarını yeniledi
Son dakika... Jandarma, şehit öğretmen Kaynar'ın 24 yıllık mezarını yeniledi
Son dakika... Jandarma, şehit öğretmen Kaynar'ın 24 yıllık mezarını yeniledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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