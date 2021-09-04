Son dakika: Jandarma astsubayın hayatını kaybettiği kaza kamerada
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Son dakika: Jandarma astsubayın hayatını kaybettiği kaza kamerada

Son dakika: Jandarma astsubayın hayatını kaybettiği kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da otomobiliyle yol ayrımındaki yön tabelasına çarparak hayatını kaybeden jandarma astsubayın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da otomobiliyle yol ayrımındaki yön tabelasına çarparak hayatını kaybeden jandarma astsubayın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen astsubay Mehmet Tolga Çapar yönetimindeki 31 BD 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımında yön tabelasının direğine çarptı. Otomobil hurdaya dönerken şoför koltuğunda sıkışan astsubay Çapar, ağır yaralandı. Sıkıştığı otomobilinden çıkarılan astsubay Mehmet Tolga Çapar'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin direğe çarpması, yükselen duman ve motorunun araçtan sökülmesi yer aldı. - ŞANLIURFA

Son dakika: Jandarma astsubayın hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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