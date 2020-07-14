Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
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Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı

Son dakika: İzmir Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı. Olayda 2 ormancı şehit olurken 2 kişi ise yaralandı.

Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
14.07.2020 17:10 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:25

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale için giden bir arazöz devrildi, 2 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda, bugün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken Bayındır Orman İşletme Şefliği'ne ait bir arazözde bölgeye takviye olarak gönderildi.

2 ORMANCI ŞEHİT OLDU

Bayındır'dan gönderilen arazöz yol onarım çalışması yapılan Selçuk -Tire karayolu Büyükkale mevkiinde devrildi. Ormancılardan Nurullah Akbaş ile Ali Yılmaz şehit oldu. 2 ormancı da yaralandı. Yaralanan ormancılar Tire Devlet Hastanesi ve Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

PAKDEMİRLİ ACI HABERİ DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı

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Haber Yorumları (2)
.: Allah Rahmet Eylesin .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MEHMET AYTEKİN: Allah rahmet
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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