Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 13.02'de Karaburun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Geçtiğimiz aylarda Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaralarını yeni yeni saran kentte, bugün de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.4 OLARAK GEÇTİ

AFAD, depremin 16.10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,4, derinliği ise 9,6 km olarak belirlendi.

Kentte can veya mal kaybının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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