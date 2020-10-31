Son dakika! İzmir depremi için "felaketi kendileri istedi" şeklinde konuşan kişi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre İzmir depremi için "felaketi kendileri istedi" şeklinde konuşan kişi yakalandı İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de meydana gelen deprem için "felaketi kendileri istedi" ifadelerini kullanan kişinin yakalandığını duyurdu.