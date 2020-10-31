Son dakika! İzmir depremi için "felaketi kendileri istedi" şeklinde konuşan kişi yakalandı
31.10.2020 02:42 | Son Güncelleme: 31.10.2020 02:46
Son dakika gelişmesine göre İzmir depremi için "felaketi kendileri istedi" şeklinde konuşan kişi yakalandı İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de meydana gelen deprem için "felaketi kendileri istedi" ifadelerini kullanan kişinin yakalandığını duyurdu.
İzmir depremi için "felaketi kendileri istedi" şeklinde konuşan kişi yakalandı
ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de meydana gelen deprem için "felaketi kendileri istedi" ifadelerini kullanan kişinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de meydana gelen deprem için "felaketi kendileri istedi" diyerek sosyal medya hesabından paylaşıma bulunan bir kişinin yakalandığını açıkladı. İnce paylaşımında, "Türk polisi yakalar ve yakaladı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ