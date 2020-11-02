Son Dakika: İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 92'ye yükseldi

Son dakika: İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi, yaralı sayısı ise 994 olarak açıklandı. 5 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, 147 kişininse tedavisi devam ediyor.

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.

92 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 994 KİŞİ YARALANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, yaralı sayısının ise 994'e yükseldiği belirtildi. 5 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralılardan 847'si taburcu olurken, 147 kişininse tedavisi devam ediyor.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1323 artçı sarsıntı yaşandı.

1712 ÇADIRIN KURULUMU TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem yaşanan İzmir'de 1712 çadırın kurulumunun tamamlandığını bildirdi. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 23.00 itibarıyla bölgeye sevk edilen 38 mobil baz istasyonundan 30'u kuruldu. Deprem bölgesine 3 bin 545 çadır, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti, 153 bin 376 mobil beslenme ünitesi, 113 bin 83 ikram malzemesi, 57 genel maksat çadırı, 4 duş-tuvalet konteyneri gönderildi.

"58 BİNA HASARLI"

Son durum hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:

"5 binada çalışmalar sürüyor, 12 binada çalışmalar tamamlandı. Hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Acil ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var. Hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmaları sürerken hasar tespit çalışmalarını da tamamlayacağız. Muhtarlarımıza bilgilendirme yaparak, az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı binalarda yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirme yapacağız.

"5 BİN LİRA TAŞINMA VE KİRA YARDIMI YAPACAĞIZ"

Bir ay içerisinde hasarlı binalarda yıkım işlemlerini de yapacağız. Vatandaşlarımızla birlikte sürecimizi sonuna kadar götürmeyi planlıyoruz. Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayanlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapacağız. Kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapacağız. Seferihisar'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Dün itibarıyla tsunamiden zarar gören esnafımıza kısmi ödemeler başlatıldı. Bugün ödemeleri yapılacak. Valilik, kaymakamlıklar kanalıyla gönderiyoruz ödemeleri.

"46 BİN METREKARELİK KONTEYNER KENT KURULACAK"

46 bin metrekarelik alana konteyner kent kuruyoruz. Bayraklı'da enkaz alanlarının hemen yanında vatandaşlarımız bu konteyner kentten faydalanabilecekler"

"BİR 5 MİLYON LİRA DAHA YARDIM ÖDENEĞİ AKTARACAĞIZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise İzmir'de şu açıklamayı yaptı: "Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız. Kreşlerimiz ve anaokullarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından incelendi. Hasar tespiti tamamlanmış olan kreşlerimiz ve anaokullarımız hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri yapılacak. Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam ihtiyaca göre daha da artırılacak. Kış geliyor, vatandaşlarımızı yurtlarda kalmaya yönlendiriyoruz"

EĞİTİME BİR HAFTA ARA VERİLDİ

Deprem nedeniyle kent genelinde eğitime bir hafta ara verildi. Kararı dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün düzenlediği bastın toplantısında sürenin duruma göre gözden geçirilebileceğini söyledi. Okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Selçuk, "139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık" diye konuştu.

"YAKINLARINIZ İÇİN 184 SABİM HATTI'NI ARAYIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaşanan depremde yaralananlar için vatandaşların 184 SABİM Hattı'nı arayarak bilgi alabileceğini açıkladı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yakınlarınız İçin Alo 184'ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" dedi.