Son dakika haber! Tüfekle vurulan kişi öldü - Zanlı tutuklandı
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Son dakika haber! Tüfekle vurulan kişi öldü - Zanlı tutuklandı

21.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:16

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde tüfekle vurulan 46 yaşındaki Mehmet Avcı, hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tüfekle vurulan 46 yaşındaki Mehmet Avcı, hayatını kaybetti.

Tosunlar Mahallesi'nde, Avcı ile M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, Avcı'ya tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Avcı'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.K. ise Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Mahalle Muhtarı Recep Fırtına, AA muhabirine, "Mahallemizin dolmuş durağının hemen yanında yaşanan olayda tüfek sesini duyunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik. Cinayetin sebebini tam olarak bilemiyoruz." dedi.

Son dakika haber! Tüfekle vurulan kişi öldü - Zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Tüfekle vurulan kişi öldü - Zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Tüfekle vurulan kişi öldü - Zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Tüfekle vurulan kişi öldü - Zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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