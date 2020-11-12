Son dakika... İzmir'de eski koca dehşeti
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Son dakika... İzmir'de eski koca dehşeti

12.11.2020 07:42 | Son Güncelleme: 12.11.2020 07:46
Son dakika... İzmir'de eski koca dehşeti

Son dakika haberine göre İzmir'in Dikili ilçesinde bir kişi, tabanca ile ateş açarak eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladıktan sonra intihar etti.

İzmir'in Dikili ilçesinde bir kişi, tabanca ile ateş açarak eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi 32. Sokak ile 13 Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, eski eş Alper Gül, sokak ortasında eski eşi Çilem Kılıç ile karşılaştı. İkili arasında karşılaşma sonrası tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Alper Gül, üzerinde taşıdığı tabanca ile eski eşi Çilem Kılıç'a ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Gül olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ESKİ KAYINVALİDESİNİN EVİNİ BASTI Eski eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Alper Gül, daha sonra eski kayınvalidesi Selime D'nin evini bastı. Saldırgan Gül, burada eski kayınvalidesi Selime D., ve evde misafir olarak bulunan komşu Sibel Y'ye tabanca ile ateş etti. Silah seslerini duyan komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine ekiplerine ihbarda bulunulurken, bir süre sonra da Gül, tabanca ile kendisini vurarak intihar etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gül'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Durumu ağır olan Selime D., Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne komşu Sibel Y., ise Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI Dehşet saçan eski eşin olaydan saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Yapılan paylaşımda; "Sen kiminle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın. Böyle devam et seni şeytan. Bakalım ne olacak" yazdığı ve 'Bedeli var' isimli bir şarkı eklediği görüldü.

Öte yandan, Çilem Kılıç'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Son dakika... İzmir'de eski koca dehşeti
Son dakika... İzmir'de eski koca dehşeti
Son dakika... İzmir'de eski koca dehşeti
Son dakika... İzmir'de eski koca dehşeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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