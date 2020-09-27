Akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı
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Akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı

27.09.2020 15:55 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:38

İzmir'in Bornova ilçesinde akrabalar arasında sokakta çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafları dağıtırken yaralılar hastaneye götürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde akrabalar arasında sokakta çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmalar, sokakta bulunan7 yaşındaki Ö.A.'yı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde aynı sülaleye mensup kişiler arasında kavga çıktı. Gruptakilerden birinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu saçmalar, sokakta bulunan 7 yaşındaki Ö.A'ya isabet etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çocuk, yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ö.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgada darp sonucu yaralanan şüpheli N.K. ile kuzeni M.A.K. de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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