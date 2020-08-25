Son dakika... İYİ Partili Özdağ: "(S-400) Mesele almanız değil, aldığınız silahı kullanabilmek"
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Son dakika... İYİ Partili Özdağ: "(S-400) Mesele almanız değil, aldığınız silahı kullanabilmek"

Son dakika haberi... İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin, "Mesele almanız değildir; aldığınız silahı kullanabilmelisiniz.

Son dakika... İYİ Partili Özdağ:
25.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:23

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin, "Mesele almanız değildir; aldığınız silahı kullanabilmelisiniz. Türkiye, dilediği silahı alır, üretir ve kullanır. Ama Türk halkının birikimleriyle, milyarlarca dolarlık silah alıp, bunları depolarda tutmak kabullenilemez." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin dış politikasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin, Ortadoğu politikasının Müslüman Kardeşler ekseninden çıkarılarak milli menfaatler zeminine oturtulması gerektiğini söyleyen Özdağ, iktidarın Doğu Akdeniz'de ikinci kez geri adım attığını savundu. Yunanistan'ın, bundan cesaret alarak Oruç Reis'in sismik arama yapacağı alana savaş gemilerini yollayacağını açıkladığını ifade eden Özdağ, Türkiye'nin, Yunan saldırganlığına izin vermemesini istedi.

Özdağ, "Erdoğan yönetimi hızla, sürekli alarm halinde olan Türk Deniz Kuvvetlerinin üstünden yükü kaldıracak diplomatik adımları atarak, oluşan Türkiye karşıtı ittifakı dağıtacak hamleler yapmalı ve ilan edilmesi geciken münhasır ekonomik bölge ilanını gerçekleştirmelidir." dedi.

PKK'nın son dönemde Afrin'e sızdığını ve ABD'nin bu terör örgütüne yönelik yardımlarını arttırdığını belirten Özdağ, "Erdoğan yönetimi, Fırat'ın doğusunda kurulmakta olan Türkiye düşmanı yapıya karşı gereken askeri önlemleri almakta yavaş davranıyor. Bu bir geri adım, hatta mağlubiyettir." diye konuştu.

"Alın ve aktif hale getirin"

Özdağ, Kovid-19 salgını nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına ilişkin kararı eleştirerek, Türk milletinin arzusuna saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Özdağ, gergin askeri ve politik ortamlarda orduların zafer kutlamalarının daha güçlü şekilde yapılması, dünyaya kararlılık ve güç sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Ümit Özdağ, bir gazetecinin, "Rusya'nın, S-400 konusunda Türkiye ile yapılan anlaşmaya yönelik açıklamasına" ilişkin değerlendirmesini sormasına, "Mili güvenlik ve savunma konseptiniz bunu gerektiriyorsa alırsınız. Mesele almanız değildir, aldığınız silahı kullanabilmelisiniz. Türkiye, dilediği silahı alır, üretir ve kullanır. Ama Türk halkının birikimleriyle, milyarlarca dolarlık silah alıp, bunları depolarda tutmak kabullenilemez. Alın ve aktif hale getirin. Eğer aktif hale getiremiyorsanız, niye alıyorsunuz?" karşılığını verdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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