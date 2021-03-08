Son Dakika: Akşener'den İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımına ilk yorum: Arkadaşlarımız beğenmedi, saygı duyuyorum

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Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu HDP'li Pervin Buldan ve İYİ Parti lideri Akşener nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve belediye başkanlarının Kadınlar Günü'nü kutladı. İmamoğlu'nun bu paylaşımına özellikle İYİ Parti'den sert eleştiriler gelirken, Akşener, "Arkadaşlarımız beğenmedi, saygı duyuyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için paylaşımda bulundu. İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve belediye başkanlarının Kadınlar Günü'nü kutladı.

"TÜM KADIN SİYASETÇİLERİN KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLARIM"

İmamoğlu paylaşımında "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini yer verdi.

"BİRLİKTE ZİKREDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Akşener ve Buldan'ın isimlerini yan yana kullanması Millet İttifakı ortaklarından İYİ Partililerin de tepkisini çekti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, konuyla ilgili ilgili yaptığı açıklamada "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

"ARKADAŞLARIMIN ÇOĞU BEĞENMEDİ, SAYGI DUYUYORUM"

Ağıralioğlu'nun bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Akşener'den de bir değerlendirme geldi. Birçok partili arkadaşının İmamoğlu'nun paylaşımını beğenmediğini ifade eden Akşener, "Sayın İmamoğlu bir mesaj attı, milletvekilimiz Ağıralioğlu da buna tepki gösteren bir tweet attı. İkisi de fikir hürriyetidir. Arkadaşlarımın çoğu da beğenmedi, saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.