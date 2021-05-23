İtalya'da facia! Düşen teleferik nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi
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İtalya'da facia! Düşen teleferik nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi

İtalya'da facia! Düşen teleferik nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İtalya'da içinde 11 kişinin bulunduğu teleferik 1500 metre yükseklikten düştü. Kablo kopması sonucu yaşanan olayda 9 kişi öldü, 2 çocuk ise yaralandı.

Piedmont bölgesinde Stresa-Mottarone hattına yakın bir noktada 11 kişinin bulunduğu telefrik, kablosunun kopması sonucu düştü. Olayın ardından bölgeye hava ambulansı sevk edildi.

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9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İtalyan kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı iki çocuğun hava ambulansıyla Torino'daki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Teleferiğin deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte faaliyet gösterdiği açıklandı. En son 2016 yılında yenilenen teleferik ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İtalya'da facia! Düşen teleferik nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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