Son Dakika: İtalya'da günlük koronavirüs vefat sayısı 993 ile rekor kırdı

Son dakika: İtalya'da son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs salgınının başından beri günlük en yüksek ölü sayısına ulaşıldı. Ülkede korkutan ölüm sayısı, koronavirüste üçüncü dalga tehlikesini de getirdi.