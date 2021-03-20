Son Dakika | İsveç'in 3 kentinde yüzlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti
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Son Dakika | İsveç'in 3 kentinde yüzlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti

20.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:56
Son Dakika | İsveç'in 3 kentinde yüzlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti

Son dakika haberler: İsveç'in başkenti Stockholm ile Göteborg ve Malmö kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları yüzlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm ile Göteborg ve Malmö kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları yüzlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.

Stockholm'de 3 farklı noktada yürüyen göstericiler Kungstragarden Meydanı'nda toplandı. Kendilerine "Milenyum" ismini veren grubun lideri Filip Sjöström, salgınla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisi çerçevesinde alınan hafif önlemlerin kaldırılmasını istedi.

Yalanların gerçek gibi gösterildiğini savunan Sjöström, salgının dünyaya hükmeden zenginlerin bir planı olduğunu öne sürdü.

Stockholm'ün Medbargareplatsen bölgesinde iki hafta önce yaptıkları "salgın karşıtı" gösteriyi de hatırlatan Sjöström, gösteride 3 bin kişinin toplandığını ve "davranış kurallarını ihlal etme" suçundan kendisine 2 bin avro ceza verildiğini kaydetti.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken 7 kişi gözaltına alındı.

Göteborg ve Malmö kentlerinde düzenlenen gösterilerde de Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi.

Öte yandan, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 216'ya çıktı. Vaka sayısı da 738 bin 537'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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