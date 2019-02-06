İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı

İstanbul Kartal'da, 43 kişinin yaşadığı 8 katlı bir bina çöktü. Çökme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

2 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

İstanbul'un Kartal ilçesinde Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çok sayıda vatandaşın yaşadığı 8 katlı binanın çökme anının görüntüleri ortaya çıktı. Kartal Belediye Başkanı, çöken binada 14 dairede kayıtlı 43 kişinin yaşadığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden geçen kişilerin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

"ÇÖKEN BİNANIN ÜÇ KATI KAÇAK"

İstanbul Valisi, "Çöken binanın üç katı kaçak. Altında işletme ruhsatı olmayan bir atölye olduğunu söylüyorlar" açıklamasını yaptı.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI: BİNADA 43 KİŞİ YAŞIYORDU

Çöken binada vatandaşların yaşadığı 14 daire ve binanın alt katında dükkanların olduğu belirtildi. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, çöken bina ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bina 1992 yılında ruhsat almış. Burayla ilgili bir yıkım kararı yok. Hemen yanında 3 parsel var yıkım kararı verilmiş. Kartal'da riskli raporu olup yıkılmayan bina yok. Ama bu binanın imar barışını biz göremiyoruz. Müracaatını Bakanlık görebilir. Onun dışında bize herhangi bir müracaat yok. Yıkım kararı olan bir yer değil. 14 daire 43 kişinin yaşadığı bilgisi var. Şuan içeride kaç kişi var belli değil. En alta atölye ve atölyede kimse yok. Bina ayrıca bir başkan yardımcımızın akrabasının binası. Binayla ilgili bizim bildiğimiz öğrendiğimiz bir patlama sonucu çökmesidir. 1 yaralı çıkarıldı." dedi.