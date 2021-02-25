Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı
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Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı

25.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:15

Son dakika! İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan kişi, DEAŞ'lı terörist çıktı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Şubat'ta saat 02.10 sıraların Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.

ÜZERİNDEN ÖRGÜT DÖKÜMANLARI ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Muhammed Yahya E. adlı kişinin keşif yaptığı belirlendi. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı.

TUTUKLANDI

Diğer yandan yakalanan örgüt üyesince gerçekleştirilen söz konusu "keşif" faaliyetlerinin seviyesi ise henüz bilinmiyor. Gözaltına alınan şüpheli, emniyette sorgusunun ardından 23 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada teröristin ağaca çıkıp taburu gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde teröristin bir süre tabur çevresinde dolaştıktan sonra ağaca çıktığı görülüyor.

Teröristin keşif anları böyle görüntülendi:

Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı
Haber Yorumları (6)
İŞİN İRONİK TARAFI: MÜSLÜMANIZ DİYENDE SALDIRIYOR SOSYALİSTİZ DİYENDE SALDIRIYOR PEKİ SORU ŞU BİZ NEYİZ :D
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AYLİN: Kökünüz kururusun, bir bir yakalanacaksınız
Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
SELİM: İDAM EDİN GİTSİN BİDE BUNLARIMI BESLİYCEZ
Cevap Yaz 26 Yayından Kaldır
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