Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı

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20 Şubat'ta saat 02.10 sıraların Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.

ÜZERİNDEN ÖRGÜT DÖKÜMANLARI ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Muhammed Yahya E. adlı kişinin keşif yaptığı belirlendi. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı.

TUTUKLANDI

Diğer yandan yakalanan örgüt üyesince gerçekleştirilen söz konusu "keşif" faaliyetlerinin seviyesi ise henüz bilinmiyor. Gözaltına alınan şüpheli, emniyette sorgusunun ardından 23 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada teröristin ağaca çıkıp taburu gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde teröristin bir süre tabur çevresinde dolaştıktan sonra ağaca çıktığı görülüyor.

Teröristin keşif anları böyle görüntülendi: