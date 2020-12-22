Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı
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Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı

22.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:14

Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Salgının ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise yüzde 25 oranında azaldı" dedi.

Ülke genelinde artan koronavirüs vaka sayısı sonrası başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde çeşitli tedbirler alındı. Restoran, cafe vb. yerlerin hizmetleri sınırlandırıldı; sokağa çıkma saatlerine kısıtlama getirildi.

Alınan önlemlerin işe yarayıp yaramayacağı merak edilirken sevindiren haber İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"HASTANEDE YATAN SAYISI %40 AZALDI"

"Koronavirüs salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı %40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %25 oranında azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz"

Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı
Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:14:07. #1.14#
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