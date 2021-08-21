Son dakika gündem: Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı

Son dakika gündem haberi: Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi, yangına müdahale etmeye başladı.

Orman Genel Müdürlüğü de yangın bölgesine bir uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz sevk etti. Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de adaya yönlendirildi.

Yangına, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürerken, bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu