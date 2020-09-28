Son Dakika: Yaşlı adamı darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin tahliye talebi reddedildi

Son dakika: İstanbul Tuzla'da yaşlı adamı darbettiği gerekçesiyle 'silahlı kasten yaralama' suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin tahliye talebi reddedildi.

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz reddedildi.

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

Tuzla'da komşusunu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'ye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sezai'nin avukatları tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in elinde baltayla Sezai'nin evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Sezai'nin avukatları ise bu görüntüleri mahkemeye sunarak şarkıcının tutukluluğuna itiraz etti. Ancak avukatların itirazı kabul edilmedi ve Sezai'nin tutukluğunun devam etmesine karar verildi.