Son Dakika: Yaşlı adamı darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin tahliye talebi reddedildi
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Son Dakika: Yaşlı adamı darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin tahliye talebi reddedildi

28.09.2020 14:26 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:17

Son dakika: İstanbul Tuzla'da yaşlı adamı darbettiği gerekçesiyle 'silahlı kasten yaralama' suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin tahliye talebi reddedildi.

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz reddedildi.

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

Tuzla'da komşusunu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'ye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sezai'nin avukatları tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in elinde baltayla Sezai'nin evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Sezai'nin avukatları ise bu görüntüleri mahkemeye sunarak şarkıcının tutukluluğuna itiraz etti. Ancak avukatların itirazı kabul edilmedi ve Sezai'nin tutukluğunun devam etmesine karar verildi.

Son Dakika: Yaşlı adamı darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin tahliye talebi reddedildi

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı. Yaşanan tartışma sırasında darp edildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Son Dakika: Yaşlı adamı darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin tahliye talebi reddedildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti. Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Paracıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundun tutuklanmıştı.

Son Dakika: Yaşlı adamı darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin tahliye talebi reddedildi
Haber Yorumları (5)
BİLGİN: ken din den. yaşca . çok büyük fark . olan yaşlıyı dövmek. kolay. teşke kendi emsali birisiyle. dövüş seydi. durum daha farklı olurdu. güçten. yoksunu. çocuk ta döver. seviyesini başaşa ğı. etti.
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MARDİNLİ: biz olayı sadece yaşlı adam üzerinden ele alıyoruz. kimse durup dururken bu raddeye gelmez. halil sezai''yiyi Allah bilir nasıl bir bunalıma sokmuştu ki adam şiddete başvurdu. bir de elinde balta olduğu görüntüleri var. o moruk içeri tıkılmalıydı.
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SERT ADAM: Eğer tahliye olsaydı, bugün gidip dışarda 2,3 kişinin topuğuna sıkıp elimi kolumu sallayacaktım.
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