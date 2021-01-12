Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
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Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

12.01.2021 08:42 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:56

Son dakika! Esenyurt'ta TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor. Öte yandan kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Esenyurt'ta TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik kilitlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerindeki ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan kazada yaralanan 5 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

1 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından kazayla ilgili olarak bilgilendirme yapıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Basın Ekspres Güneşli-Kuyumcukent Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi
Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Haber Yorumları (12)
ACIMASIZ: Benim yürüyerek ise gittiğim yerde böyle haberler hiç canımı sıkmıyor gayet sıradan
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OKAN: Trafik denetim sıfır ankarada 3 yıl ehliyetsiz araba kullandım kimse birşey demedi ve dese ne olur cezası hafif bir sürü arkadaşımda hala ehliyetsiz kullanıyorlar
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BEŞ PARA ETMEZ TEDBİRLER: BİR EL DİREKSİYONDA, DİĞER EL TELEFONLA BİR YERLERİ ARAMAKLA MEŞGUL. AMA İNSANIN İKİ GÖZÜ ŞAŞILAR GİBİ AYRI İSTİKAMETLERE BAKAMIYOR Kİ. KAZADA KAÇINILMAZ TABİ. BAHANE HAZIR:''DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN ARAÇLAR ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDULAR, TEM''DE MEYDANA GELEN KAZADA TRAFİK KİLİTLENDİ''. AKŞAMA AÇ TV KANALLARINI HEPSİNDE AYNI GEYİK HABER''. APTALLARA MASALLAR. ARKADAN PANDEMİ. ARKADAN CİNAYETLER.
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