Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

Son dakika! Esenyurt'ta TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor. Öte yandan kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Esenyurt'ta TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik kilitlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerindeki ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan kazada yaralanan 5 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

1 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından kazayla ilgili olarak bilgilendirme yapıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Basın Ekspres Güneşli-Kuyumcukent Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır" ifadelerine yer verildi.