Son Dakika! Şişli'de bıçaklı bir saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı
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Son Dakika! Şişli'de bıçaklı bir saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı

30.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:57

Son dakika! İstanbul Şişli'de bıçaklı bir saldırgan tıp merkezinde görev yapan hemşireyi rehin aldı. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alınırken, hemşire hastaneye kaldırıldı.

Tıp Merkezi'ne hasta olarak girip hemşire ile münakaşaya giren saldırgan, tartışma sonrasında hemşireyi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Elinde bıçak olan saldırgan, ekiplerin müdahalesi sonrasında gözaltına alındı.

HEMŞİRE HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırganın yakalanmasından sonra sağlık ekipleri hemşireyi, bulunduğu binadan çıkardı. Sedye ile ambulansa alınan hemşirenin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Son Dakika! Şişli'de bıçaklı bir saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı
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